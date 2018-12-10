В Узбекистане правоохранители на Коране поклялись не брать взяток

Церемония присяги сотрудников правоохранительных органов проводится в рамках государственной программы по противодействию коррупции.

Сотрудники правоохранительных органов Юкоричирчикского района Ташкентской области (Узбекистан) дали клятву на священном Коране, что не будут брать взяток и заниматься вымогательством.

Читайте такжеПалестинцев предупредили о распространении «бракованного» Корана

Как сообщает «Озодлик» (узбекская служба «Радио Свобода»), фотография с церемонии «присяги» сотрудников милиции Юкоричирчикского района распространилась в узбекском сегменте социальных сетей.

Как сообщил журналистам сотрудник МВД Узбекистана, церемония присяги сотрудников правоохранительных органов проводится в рамках государственной программы по противодействию коррупции, целью которой является обеспечение исполнения постановления президента Узбекистана «О мерах по реализации положений закона Узбекистана «О противодействии коррупции».

Сотрудник РОВД Юкоричирчикского района, попросивший не разглашать его имени, сообщил журналистам, что «на этой неделе личный состав юкоричирчикской милиции трижды участвовал на собрании, посвященном вопросам нарушения норм этики и служебного поведения, противодействия коррупции и вымогательства».

По его словам, церемония присяги сотрудников милиции прошла при участии главного имама Юкоричирчикского района.

«Личный состав юкоричирчикской милиции поклялся, приложив руку на Коран на узбекском языке, что не будет заниматься взяточничеством и вымогательством», – рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что портной из Сирии Мухаммед Махер Хадри попал в Книгу рекордов Гиннеса, вышив нитками полный текст Корана.