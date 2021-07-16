Немецкий канцлер стала почетным доктором американского вуза - выпускная церемония не обошлась без курьеза

Канцлер Германии Ангела Меркель стала почетным доктором американского Университета Джона Хопкинса.

Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Ученую степень ей присвоили во время рабочего визита в США. Церемония состоялась 15 июля в Школе перспективных международных исследований в Вашингтоне.

По словам президента вуза Рональда Дэниэлса, таким образом его университет отметил усилия Меркель по сохранению демократии.

По его словам, немецкий политик потратила почти 16 лет на своем посту, чтобы "открыто отстаивать права человека даже в самым разгаре роста национализма и изоляции".

Однако не обошлось без конфуза - прямо на сцене Ангела Меркель долгое время не могла справиться с лентой выпускника, и в итоге оставила ее висеть небрежно.

Однако, справившись с элементом наряда, бундесканцлер выступила с торжественной речью, которая была целиком посвящена борьбе со всемирной пандемией коронавируса. Меркель отметила вклад Университета Джона Хопкинса в эту борьбу.

Но все же главной целью визита Меркель в США была встреча с американским президентом Джо Байденом.

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Автор: Станислав Кожемякин