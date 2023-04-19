Коронация Чарльза III состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве.

На прошлой неделе было объявлено, что Гарри будет присутствовать на коронации Чарльза ІІІ сам, а его супруга Меган Маркл останется в Калифорнии. Это многие восприняли как оскорбление королевской семьи.

Дата коронации приходится на четвертый день рождения их сына принца Арчи, что могло стать причиной ее решения. Однако эксперт по связям с общественностью Марк Борковски считает, что отсутствие Меган на столь важном мероприятии связано с "ущербом" репутации пары, нанесенным мемуарами Гарри. Об этом сообщает издание Express.

"Совсем недавно она (Меган Маркл, — УНИАН.) была замечена с опущенной головой. Я подозреваю, что это из-за шума, который сопровождал выход книги "Запасной", это вызвало дебаты и огромный резонанс", — говорит Борковски.

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Он также сказал, что герцогиня считает, что участие в церемонии ничего не даст, и хочет пропустить это, чтобы сосредоточиться на своем бренде.

"Она ничего не выиграет от срыва большого дня для короля. Ей нужно отступить. В PR-игре стратегия будет заключаться в том, чтобы пропустить коронацию", — говорит эксперт по связям с общественностью.

Он добавил, что скоро Меган Маркл и Гарри снова окажутся в центре внимания, иначе они рискуют стать похожими на прадедушку Гарри Эдуарда VIII и его жену Уоллис Симпсон, ради которой тот отрекся от престола.

Чарльз ІІІ станет новым королем Великобритании

10 сентября 2022 года Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Это произошло после смерти его матери королевы Елизаветы ІІ.

Церемония коронации Чарльза III состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве.

6 мая будет еще одно событие в королевской семье. В этот день будет праздновать свой день рождения внук короля - Арчи Маунтбеттен-Виндзор, старший сын принца Гарри и Меган Маркл, который родился в 2019 году.

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