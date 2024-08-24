Единственной выжившей в катастрофе была жена британского миллионера.

Итальянские водолазы-спасатели нашли тело последнего пропавшего человека, скорее всего, дочери миллионера Майка Линча. Известно, что роскошная яхта британского технологического предпринимателя затонула у берегов Сицилии на этой неделе. Об этом сообщил источник, который близок к этому делу, для издания Reuters.

По информации The Washington Post, девушку звали Ханна, она стала последней из шести пропавших без вести, кто погиб после затопления судна.

"Я могу подтвердить вам, что последняя жертва внутри корпуса найдена", - сказал прессе представитель итальянской береговой охраны Козимо Никастро. Видео дня

Труп девушки был найден в каюте яхты. Она находилась на яхте, которая оформлена на ее мать Анджелу Бакарес, которая оказалась единственной из трех членов семьи, кого спасли.

Катастрофа яхты у берегов Сицилии - что известно

Как писал УНИАН, 19 августа стало известно о том, что яхта британского миллионера затонула у берегов Сицилии. Всего на борту судна находилось 22 человека во время того, как оно попало в сильную грозу.

В то же время капитан лодки, который спас людей, Карстен Борнер, рассказал телеканалу RAI, что "яхта перевернулась на бок и затонула в течение нескольких минут. Все произошло за очень короткое время".

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