Наталья Протасевич убеждена, что участие сына в мероприятии было вынужденным.

Мать белорусского оппозиционера Романа Протасевича Наталья прокомментировала недавнюю "пресс-конференцию" сына в Минске.

Об этом сообщает DW.

Участие сына в мероприятии, которое прошло в МИД Беларуси, она назвала вынужденным. Роман, по ее словам, находился под психологическим давлением: "Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки".

Следов насилия на его лице мать не увидела, в отличие от предыдущего "интервью".

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"Но он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают", - добавила она.

Как сообщалось, 14 июня на "пресс-конференции" Роман Протасевич заявил, что во время и после задержания его никто не избивал. В частности, он назвал шуткой сообщения СМИ о том, что его избивал лично Александр Лукашенко, который считает себя легитимно избранным президентом Беларуси.

Задержание Романа Протасевича: подробности

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.

После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

4 июня послы стран-членов Европейского Союза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям с 00-00 часов (по центральноевропейскому времени) 5 июня выполнять рейсы в аэропорты Евросоюза или через его воздушное пространство.

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Автор: Юрий Годован