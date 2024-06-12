Группа заявила, что выступление на государственной арене может быть расценено как одобрение наступления правительства на права человека.

Культовая британская группа Massive Attack отказалась от концерта в столице Грузии Тбилиси в знак протеста против действий грузинских властей в отношении активистов, протестовавших из-за закона об иноагентах.

Как пишет The Guardian, решение об отмене выступления было сначала объявлено организаторами, которые заявили, что оно было принято в связи с "непредвиденными обстоятельствами".

В заявлении, опубликованном несколькими часами позже, группа пояснила, что опасается, что выступление в Грузии будет воспринято как одобрение политического руководства страны.

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"В данный момент выступление может быть расценено как одобрение жестокого подавления мирных протестов и гражданского общества. Избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппонентов, а также законы, очерняющие гражданское общество и отрицающие права ЛГБТИ, идут вразрез со всем, за что мы выступаем", - говорится в заявлении.

Бристольская группа добавила, что "солидарна с мирными протестующими в Грузии, бросающими вызов государственному насилию, и считает, что именно их голоса должны быть услышаны, а их борьба должна быть в центре внимания международного сообщества".

Организаторы мероприятия заявили, что владельцам билетов будут возвращены деньги.

Ситуаця в Грузии

В последние месяцы в Грузии проходят многотысячные протесты против закона об "иностранных агентах". Он обязывает СМИ и общественные организации, более 20 % доходов которых поступает из-за рубежа, регистрироваться как "организации, служащие интересам иностранной державы".

Брюссель назвал этот закон препятствием для вступления Грузии в Европейский союз. Госдепартамент США также выразил обеспокоенность тем, что "закон, вдохновленный Кремлем", является свидетельством того, что правительство страны идет на сближение с Москвой.

Кроме того, критики в стране и за рубежом встревожены законопроектом, который не позволит регистрировать однополые браки и гарантирует, что только "гетеросексуалы" смогут усыновлять детей.

В то же время, согласно законопроекту, упоминания о ЛГБТК+ будут удалены из общественных мест, а школам будет запрещено предоставлять информацию, которая якобы "пропагандирует принадлежность к противоположному полу, однополые отношения или инцест".

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