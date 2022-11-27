Акции оказались немногочисленными, в каждом городе на протесты вышли до 200 человек.

Протесты против предоставления Украине военной помощи прошли в городах Болгарии в субботу, 26 ноября. Участники акции считают, что София должна заботиться о своих вооруженных силах, а не участвовать в чужой войне.

По данным издания News.bg, протесты прошли в рамках общенационального "Марша за мир и нейтралитет". Среди противников предоставления помощи Украине начали собирать подписи в поддержку этого лозунга.

Акции состоялись в Софии, Варне и Бургасе. В протестах приняли участие пару сотен человек в каждом городе.

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При этом участники акций пришли с флагами Болгарии и плакатами, на которых были написаны лозунги. Кроме того, были замечены красные флаги, как у болгарских социалистов, а также флаги так называемой "ДНР".

Позиция Болгарии отосительно войны в Украине - что известно

Болгария, как и многие другие европейские страны, оказвает Украине посильную помощь в борьбе с российскими оккупантами. Еще в мае президент Владимир Зеленский и болгарский премьер-министр Кирилл Петков договорились о ремонте поврежденной техники ВСУ.

В августе исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сообщил, что Киев получил 4200 тонн вооружения от Софии.

3 ноября парламент Болгарии одобрил поставки оружия в Украину. 6 ноября посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко сообщил, что Киев запросил 30 видов вооружения.

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