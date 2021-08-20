Президенты Франции и России в четверг долго общались по телефону, поделились в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 19 августа, более чем полтора часа говорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Главы государств, в частности, поднимали тему конфликта на части востока Украины, сообщили в Елисейском дворце.

Французский лидер подтвердил свое стремление работать над выполнением Минских соглашений по Донбассу. По его мнению, для выполнения договоренностей необходима приверженность всех сторон, в частности, РФ.

Макрон также призвал Путина освободить осужденного российского оппозиционера Алексея Навального.

Макрон и Путин уже не раз общались по телефону и встречались вживую.

Напомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

РФ не признает, что пошла на агрессивные шаги против нашей страны.

Площадкой для мирного урегулирования ситуации на Донбассе была выбрана столица Беларуси Минск. Минскими соглашениями называют документы, одобренные участниками урегулирования ситуации на Донбассе.

Конфликт на Донбассе разрешают в трех форматах – нормандском (Украина, Россия, Франция и Германия) и минском (Украина, РФ, ОБСЕ).

Первый документ для урегулирования ситуации на Донбассе – Минский протокол, был подписан 5 сентября 2014 года. Потом подписали еще два документа.

Осуждение Алексея Навального – справка УНИАН

Алексей Навальный летом 2020 года пережил отравление ядом из группы "Новичок". У оппозиционера утверждали, что к отравлению причастен Владимир Путин. Политик лечился в Германии.

После возвращения в РФ Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление по делу компании "Ив Роше".

У политика был условный срок. Суд 2 февраля 2021 года решил, что Навальный заслуживает на реальный срок. В соответствии с решением суда, оппозиционер должен находиться в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Ряд западных политиков и Европейский суд по правам человека призывали РФ освободить Навального.

Автор: Екатерина Присяжнюк