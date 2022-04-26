Ранее СМИ писали, что США приостановили введение санкций в отношении Кабаевой, опасаясь реакции кремлевского диктатора.

Представительница Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения санкций против Алины Кабаевой, которую называют любовницей российского диктатора Путина.

"Мы продолжаем пересматривать санкции. Никто не застрахован от наших санкций", - сказала на брифинге Псаки, когда ее спросили, почему экс-гимнастки Кабаевой до сих пор нет в списке.

"Конечно, мы уже ввели санкции против президента Путина, а также против его дочерей и ближайших его соратников, и мы продолжим их пересмотр", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, недавно американская газета The Wall Street Journal сообщала, что США приостановили введение санкций в отношении Кабаевой, потому что это будет "личным ударом" по Путину. 38-летнюю гимнастку Кабаеву правительство США считает девушкой президента РФ и матерью как минимум троих его детей.

Ранее сообщалось, что на безымянном пальце правой руки у Кабаевой заметили обручальное кольцо.

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