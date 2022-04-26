Представительница Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность введения санкций против Алины Кабаевой, которую называют любовницей российского диктатора Путина.
"Мы продолжаем пересматривать санкции. Никто не застрахован от наших санкций", - сказала на брифинге Псаки, когда ее спросили, почему экс-гимнастки Кабаевой до сих пор нет в списке.
"Конечно, мы уже ввели санкции против президента Путина, а также против его дочерей и ближайших его соратников, и мы продолжим их пересмотр", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, недавно американская газета The Wall Street Journal сообщала, что США приостановили введение санкций в отношении Кабаевой, потому что это будет "личным ударом" по Путину. 38-летнюю гимнастку Кабаеву правительство США считает девушкой президента РФ и матерью как минимум троих его детей.
Ранее сообщалось, что на безымянном пальце правой руки у Кабаевой заметили обручальное кольцо.