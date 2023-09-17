Лидер Беларуси порекомендовал нации не бояться - жить, растить детей, но быть готовыми встать Брестской крепостью.

Александр Лукашенко пообещал белорусом не воевать в День народного единства страны и тут же заговорил, что может устроить им новую оборону Брестской крепости.

Соответствующим заявлением глава Беларуси отметился в рамках своей речи 17 сентября на форуме "Мы - беларусы!", цитирует БЕЛТА.

"Обращаясь сегодня к белорусам, как президент и главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать", - заявил он.

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Лукашенко указал, что в "современных условиях" война на белорусских землях - невозможное явление. В то же время он завил, что может повторить Брестскую крепость если "что-то случится". Тогда война будет идти до последнего "человека-белоруса".

"Мы все станем Брестской крепостью. Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю, которая принадлежит нашим детям", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко указал, что при данном сценарии воевать он будет "во имя мира": чтобы Беларусь могла развиваться на фундаменте побед и опыта предков.

До этого момента диктатор призвал белорусов "не переживать" и растить детей в спокойствии. "Белорусы самая миролюбивая нация на земле", - заявил Лукашенко.

Он акцентировал, что не угрожает миру наемниками ЧВК "Вагнер" или атомным оружием.

Лукашенко заявил, что поможет Путину красть украинских детей

Ранее лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не боится пойти под суд из-за насильственной депортации украинских детей. Он указал, что готов вместе с Путиным профинансировать это "мероприятие" из союзного бюджета.

Как уточнил Лукашенко, речь идет о перемещении украинских детей с территории Донбасса в Беларусь. "Мы (с Путиным - УНИАН) это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки", - заявил Лукашенко.

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