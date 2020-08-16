В НАТО ответили на заявление Лукашенко о "наращивании сил" возле Беларуси
НАТО ответило на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о наращивании военной мощи недалеко от западной границы страны.
Читайте такжеВ Беларуси объявили общенациональную забастовкуОб этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НАТО,
«В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», – говорится в заявлении.
Заявление Лукашенко
В воскресенье, 16 августа, на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь возле Беларуси.
«Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны», – сказал он.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 16 августа оппозиция анонсировала проведение масштабного марша свободы в истории Беларуси.
- В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.
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