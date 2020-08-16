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В НАТО ответили на заявление Лукашенко о "наращивании сил" возле Беларуси

19:03, 16 августа 2020
Мир
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В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко / фото REUTERS

Читайте такжеВ Беларуси объявили общенациональную забастовкуОб этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НАТО,

«В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», – говорится в заявлении.

Заявление Лукашенко

В воскресенье, 16 августа, на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь возле Беларуси.

«Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны», – сказал он.

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Автор: Катерина Шварц

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