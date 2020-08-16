В НАТО ответили на заявление Лукашенко о "наращивании сил" возле Беларуси

В Альянсе заявили, что их присутствие в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны.

НАТО ответило на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о наращивании военной мощи недалеко от западной границы страны. Читайте такжеВ Беларуси объявили общенациональную забастовкуОб этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря НАТО, «В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», – говорится в заявлении. Заявление Лукашенко В воскресенье, 16 августа, на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь возле Беларуси. «Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны», – сказал он. Протесты в Беларуси: что происходит 16 августа оппозиция анонсировала проведение масштабного марша свободы в истории Беларуси.

В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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