Ее задержали вместе с Романом Протасевичем при экстренной посадке самолета Ryanair в Минске.

Россиянка Софья Сапега, находившаяся в заключении в Беларуси, освобождена указом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, ее передали делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.

"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс", - заявила Софья Сапега.

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"Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича вместо шести лет она провела в заключении два. Софья летит домой, к семье", - написал Кожемяко.

Задержание Сапеги и Протасевича

Софью Сапегу задержали вместе с бывшим главным редактором беларуского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года при экстренной посадке самолета Ryanair в Минске. В Беларуси россиянку приговорили к шести годам колонии; по версии следствия, она администрировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", в котором размещались персональные данные силовиков.

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко помиловал бывшего главреда оппозиционного проекта Nexta Романа Протасевича, осужденного на 8 лет тюрьмы.