Лукашенко настоял на аккуратном отношении к вопросам о гражданстве.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к вопросам выдачи гражданства стоит подходить взвешенно и аккуратно.

Об этом он сообщает агентство БЕЛТА.

"Я вижу озабоченность некоторых граждан Беларуси о том, что надо бы поаккуратнее относиться к приему в гражданство, да и вообще к допуску на территорию Беларуси граждан Украины", - заявил Лукашенко.

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При этом он заверил, что жителям Беларуси не надо беспокоиться.

Также Лукашенко считает, что надо разобраться с гражданами Беларуси, которые получили "карту поляка" (этот документ облегчает иностранцам с польскими корнями возможность для въезда и проживания).

"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная ориентация", - заявил диктатор.

Лукашенко утверждает, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые "вызывают обеспокоенность".

Как сообщал УНИАН, Лукашенко собрался ликвидировать партии, которые против курса власти.

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