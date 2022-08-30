Ограничения также коснутся общественных организаций, которые будут пытаться вести оппозиционную политику в отношении диктаторского режима.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал масштабную "перестройку" в гражданском обществе и партийном строительстве страны.

Об этом сообщает подконтрольное режиму агенствто "БелТА".

30 августа на заседание у Лукашенко вынесли законопроекты о "регулировании развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений в Беларуси". Детали документов не известны, но белорусский диктатор уже заявил, что ждет "жесткую критику", в том числе и относительно недостаточной демократичности инициатив.

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По его словам, при будущей регистрации и оценке деятельности общественных организаций и особенно партий, будут предъявляться какие-то требования по обязательному соблюдению государственного курса, который якобы определит Всебелорусское национальное собрание.

"Какие это должны быть требования? Как определить, правильно ли действуют партии или нет? ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И извольте все вот этого курса, который там будет определен, придерживаться. Пошли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее на седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свое циничное поздравление с Днем Независимости Украины и удивил заявлением об украинцах.

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