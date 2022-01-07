Попутно он раскритиковал автокефалию Православной церкви Украины и заявил, что подобное хотели сделать и в Беларуси в 2020 году.

Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости и укрепление связей с братскими государствами, среди которых РФ, Казахстан и Украина. Причем Украину, по мнению Лукашенко, нужно вернуть "в лоно нашей настоящей веры".

Посещая храм в Минске, он заявил, что таким государствам, как Беларусь, в одиночку будет трудно выжить, передает БЕЛТА.

"Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями, - сказал Лукашенко. - Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина".

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При этом Лукашенко считает, что "там народ обездолен до крайности" и "надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры". Попутно он раскритиковал автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ) и заявил, что подобное хотели сделать и в Беларуси в 2020 году.

Напомним, 3 года назад Вселенский Патриарх Варфоломей вручил тогда еще новоизбранному Митрополиту Эпифанию томос, декларировав создание ПЦУ. За эти 3 года ПЦУ признала третья часть православного мира. В ответ на это Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) в одностороннем порядке разорвал евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью.

Как сообщал УНИАН, 6 января Александр Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане с призывом извиниться перед военными и сесть за стол переговоров с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.