Причиной увольнения стали его заявления о парламентских выборах, которые пройдут 15 октября.

В мае в Польше отстранили от работы спикера МИД Лукаша Ясину, который хотел от президента Украины Владимира Зеленского извинений за гибель поляков в Волынской трагедии 1943 года. Теперь спикер МИД окончательно уволен – из-за распространения дезинформации о парламентских выборах, говорится в заявлении польского ведомства.

"Хотя количество желающих принять участие в парламентских выборах и референдумах за рубежом в этом году является беспрецедентным, мы знаем по опыту прошлых лет, что окружные избирательные комиссии, имея такую же нагрузку, как и на нынешних выборах, смогли посчитать все голоса. В Министерстве иностранных дел убеждены, что комитеты используют стиль работы, который позволит им это сделать. Из-за ложной информации о степени подготовки Министерства иностранных дел к организации выборов за рубежом, предоставленной представителем МИД, господин Лукаш Ясин был немедленно уволен с должности", – заявили в МИД.

Сам Ясина в X (Twitter) объявил, что завершает свою работу в качестве представителя Министерства иностранных дел, и отметил, что "пресс-секретарь – сапер, а любой сапер может подорваться на мине".

Видео дня

За несколько часов объявление о своей отставке Лукаш Ясина дал интервью польскому изданию RMF FM и заявил, что, "безусловно, найдутся комитеты, которые не смогут" вовремя посчитать голоса польских избирателей, находящихся за рубежом.

Скандал с Лукашем Ясиной

В мае Лукаш Ясина в интервью одному из польских изданий заявил, что "президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности от имени Украины" за Волынскую трагедию.

В канцелярии президента Польши тогда призывали не выносить эту тему в формат публичных заявлений в соцсетях, а оставить ее для более серьезного и спокойного формата обсуждения.

СМИ выяснили, что после инцидента спикер Министерства иностранных дел Польши был отправлен в бессрочный отпуск.

Вас также могут заинтересовать новости: