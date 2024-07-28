Не исключается, что это ложноположительный результат.

В адресованном министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену письме нашли незначительные следы чумы.

Как пишет Franceinfo, в одном из сортировочных центров обнаружили подозрительное почтовое отправление главе МВД и мэрии города Рубе. Письмо без марки содержало расистские оскорбления и черный порох. Начальные тесты показали незначительный положительный результат на чуму.

Прокуратура города Дижон начала уголовное расследование по факту публичного оскорбления. Пока не удалось установить, кто является отправителем этого письма. Вещество отправили в Институт Пастера, где и проведут дальнейшие тесты. В префектуре Кот-д'Ор отметили, что речь может идти о ложноположительном результате.

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Как известно, сейчас во Франции проходят Олимпийские игры. После теракта в Москве во Франции объявили состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на угрозы. Оно продлится до конца Олимпиады.

Опасные письма

Напомним, в этом месяце в Испании осудили пенсионера, который отправил посылки со взрывчаткой в ряд государственных учреждений, а также посольствам Украины и США, компании по производству оружия и на военную базу.

Следствие установило, что он имеет пророссийские взгляды и пытался таким образом повлиять на позицию Испании по помощи Украине.

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