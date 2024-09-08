Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Секретной разведывательной службы MI6 Ричард Мур описали свое видение войны в Украине.

Главы ЦРУ и британской разведывательной службы MI6 заявили, что противостоять РФ и "придерживаться курса" по Украине, важнее, чем когда-либо.

Статья директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы MI6 Ричарда Мура в газете Financial Times стала первым в истории случаем совместного авторства руководителей этих ведомств, пишет Голос Америки. Они отметили, что оба агентства, которые они возглавляют, "вместе противостоят России и агрессивной войне Путина против Украины".

"Придерживаться курса (на Украину) жизненно важно, как никогда. Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины", - уверили они, добавив, что их ведомства продолжат помогать украинской разведке. Видео дня

Бернс и Мур также назвали "значительным достижением" наступление ВСУ в Курской области и призвали союзников Киева не поддаваться на угрозы эскалации, идущие из РФ.

Директор ЦРУ Бернс считает, что Курская операция ВСУ выявила уязвимые места в российской армии. Он подчеркнул необходимость "помнить" о риске эскалации, одновременно призвав "не бояться" российского "бряцания оружием".

В статье чиновники также обратили внимание на "кампанию российских провокаций" в Европе и "циничное использование технологий для распространения лжи и дезинформации", чтобы вбить клин между европейскими странами. Мур отметил, что российские шпионы работают все более отчаянно и безрассудно. "Российская разведка немного одичала", - сказал он.

Кроме того, Бернс отметил, что сотрудничество в оборонной сфере между РФ и Китаем, Ираном и Северной Кореей, угрожают не только Украине, но и западным союзникам на Ближнем Востоке.

Поставки иранского оружия в РФ

Ряд мировых СМИ со ссылкой на данные западных разведок сообщили, что Иран начал поставки в РФ баллистических ракет малой дальности.

Иран отрицает поставки дронов-камикадзе Shahed 136 в РФ и всячески пытается делать вид, что придерживается нейтралитета в отношении войны в Украине.

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