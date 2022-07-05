Экономика России значительно зависит от экспорта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспортоориентированная экономика РФ в значительной степени зависит от морских перевозок. В связи с этим он призвал партнеров ограничить доступ страны-агрессора к этим услугам.

Об этом министр написал в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что сейчас "главный экспорт России в мир - это смерть, кризис и ложь".

"Ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, обеспечиваемых иностранными флотами. Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину Путина", - указывается в твите министра.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций. Последний из них согласовали 31 мая. Документом предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

Ожидается, что работа над седьмым пакетом санкций против России начнется уже на этой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: