Белка успела покусать 18 человек пока ее не поймали.

Кровожадная белка устроила террор жителям города Бакли Великобритании и покусала 18 человек. Животное поймали спустя несколько дней.

Об этом сообщает Daily Mail.

Десятки жителей городка пострадали от лап и зубов серой белки. Злобный грызун нападал на всех без разбору, в том числе пенсионеров, детей и домашних животных. Белке дали кличку "Страйп" в честь персонажа из фильма "Гремлины".

Животное поймала 65-летняя Коррин Рейнолдс. Женщина передала в Королевское общество защиты животных. Пожилая женщина изначально подкармливала животное, поэтому оно приходило в ее сад в поисках еды и укрытия. Белка также покусала и ее.

Читайте такжеБразилец прыгнул в озеро, спасаясь от пчел, но его съели пираньи"Боюсь, это недружелюбная по отношению к людям белка. Она злая, и я начинаю подозревать, что у нее в голове происходит что-то не то, вроде опухоли", - рассказала бабушка девяти.

По ее словам, передавать животное зоозащиникам было страшно.

"Мы делали это в моей ванной, так как не могли рисковать и позволить животному снова сбежать. Было довольно смешно, мы стояли на коленях на полу в ванной и пытались передать белку. Это были самые длинные 15 минут в моей жизни", - отметила старушка.

В Королевском обществе защиты животных сообщили, что белку пришлось усыпить.

"Мы с сожалением усыпили ее, но у нас не было другого выбора из-за изменений в законодательстве от 2019 года, после которых выпускать серых белок в дикую природу стало незаконно. Мы не согласны с этим законом и выступаем против него, но должны соблюдать закон. Есть множество способов гуманно сдержать распространение серых белок, и мы призываем людей не ловить их", - заявил представитель благотворительной организации.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черновцах ввели карантинные ограничения на двух улицах из-за подтвержденного случая бешенства у белки, которая покусала двух человек.

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