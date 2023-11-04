Федеральная полиция смогла арестовать 16-летнего российского подростка.

В Германии неадекватные россияне неоднократно провоцировали драки с нашими согражданами. Очередной инцидент произошел в немецком Бремене. Семеро россиян совершили нападение на украинцев, пишет Bild.

Нападение произошло во вторник вечером (около 20:00). Четверо украинских подростков (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке возле главного вокзала, когда к ним подошла группа россиян. Уроженцы страны-агрессора намеренно провоцировали, и в конце концов совершили нападение украинцев.

Россияне выкрикивали пророссийские лозунги (в частности, "Свободу России") и оскорбляли украинцев. После этого 16-летний россиянин якобы достал пистолет и ударил одного из украинцев в голову.

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После избиения злоумышленники похитили у жертвы часы и наушники и скрылись. Федеральная полиция смогла арестовать 16-летнего подростка и передать его законным опекунам.

Неадекватные россиянки за рубежом - последние новости

Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная женщина заявила, что российский диктатор Владимир Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена".

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