EUObserver: Коронавирус заставляет Евросоюз измениться

Пандемия COVID-19 стала тестом на выносливость для союза и для его стран-участниц.

Когда 24 января в ЕС началась "мини-волна" заражения коронавируса, организация вступила в период самообмана. Когда в последнюю неделю февраля в Италии резко увеличилось количество больных, самообман уступил место эгоистической импровизации.

Читайте такжеЕвросоюз назвал главные критерии для снятия карантина После распада европейской солидарности вдребезги и раздраженной реакции рынков, 10 марта лидеры ЕС наконец сделали первый шаг. Экономики отправили в реанимацию, а единый рынок продолжал хоть как-то функционировать.

С середины мая началась четвертая фаза: ЕС начал перестраивать себя для будущего, - пишет на страницах EUObserver историк и бывший дипломат Бельгии Петер Ван Кемсеке. Он также был заместителем председателя кабинета президента Совета ЕС Германа Ван Ромпея, а также работал с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем.

18 мая канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона открыли путь для предложения "Следующего поколения ЕС" от Еврокомиссии, а также для соглашения Европейского Совета от 23 июля. Это были шесть месяцев, которые изменили ЕС.

Пандемия COIVID-19 стала стресс-тестом для союза и его стран-участниц. Прежде всего, она определила границы возможностей ЕС как в краткосрочной реакции на чрезвычайную ситуацию, так и в долгосрочном планировании. Каждый предыдущий кризис в сфере здравоохранения приводил к созданию лучших инструментов реакции. Нынешняя пандемия не стала исключением. Но учитывая огромное влияние коронавируса в пределах Шенгенской зоны, нужно постараться еще больше, чтобы не допустить повторения хаотичного восстановления границ, которые все видели во время пандемии.

Читайте такжеThe Guardian: коронавируса может сломать хребет Евросоюза Укрепление возможностей ЕС предвидеть тоже очень актуально. У ЕС теперь есть вице-президент комиссии, ответственный за прогнозирование. У Службы внешних действий тоже есть подразделение планирования. А национальные министерства иностранных дел тоже больше инвестируют в прогнозирование. Пора сложить все эти кусочки вместе и позаботиться, чтобы ни один из них не ушел в сторону, когда наступит время принимать решение.

Во-вторых, COVID-19 разоблачил большую зависимость ЕС от других. И это касается всего: от китайских масок и индийских фармакологических продуктов в американских инструментов для проведения видео-конференций и программ для отслеживания контактов больных.

Также пора усилить "европейский суверенитет". Но это нужно сделать разумно. Можно для примера взять проверку иностранных инвестиций. Разумно означает "скоординировано". Но учитывая то, что сегодня существует 14 различных механизмов проверки, ни о какой координации речь не идет. Разумно также означает "защита без протекционизма". В конце концов, Европе нужны миллионы рабочих мест, которые создают иностранные инвестиции. Если быть точным, то в 2017 году было создано 16 миллионов рабочих мест.

Читайте такжеBloomberg: Принудительная изоляция может быть Единственным способом остановить коронавируса В-третьих, на фоне битвы утверждений Китая и США, которая продолжалась в течение предыдущих нескольких месяцев, ЕС не должен стесняться продвигать собственную модель. Проходя тонкой линией между здоровьем и богатством, европейские лидеры в целом продемонстрировали важность защиты жизней и основных прав. Вирус не должен заразить европейскую демократию. Решительная поддержка личных прав, например, отличает ЕС от других неевропейских стран.

Во время кризиса ЕС также продемонстрировал свои амбиции относительно роли международного лидера. Он, например, провел большую конференцию доноров и создал гуманитарный воздушный мост. Это очень важно, особенно во времена, когда впервые со времен Второй мировой войны США не хотят вести за собой.

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Перевод: Лесь Дымань