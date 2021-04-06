Специальные "зеленые пропуска" для вакцинированных позволяют ходить на концерты, в рестораны и на спортивные мероприятия, но опыт израильтян отвечает не на все вопросы о жизни после карантинов.

Когда свет погас и началась музыка, толпа взорвалась громкой волной восторга. Некоторые даже взвыл от удовольствия, словно на каком-то ближневосточном свадьбе.

Это был концерт израильской певицы египетско-иракского происхождения на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве. В городе мероприятие хвалили как "возвращение культуры". Ведь это был первый живой концерт за целый год. На стадионе было всего 500 вакцинированных израильтян. Хотя зал может вместить около 30 тысяч зрителей. Однако, после всех локдаунов возникало странное ощущение от пребывания в толпе любого размера. Так свой опыт описывает на страницах New York Times журналистка Изабель Кершнер.

Слушатели все же были привязаны к своим безопасно расставленным местам. Поэтому людям приходилось танцевать не отходя от них и подпевать через маску.

"Но атмосфера была радостная, она подтверждала мой статус как члена привилегированного класса - полностью вакцинированных. Мы, группа, которая охватывает больше половины 9-миллионного населения Израиля, наслаждаемся пост-пандемическим будущим", - пишет Кершнер.

Читайте такжеПоловина населения Израиля уже получила две дозы вакцины PfizerПринадлежность к классу вакцинированных подтверждается так называемым "зеленым пропуском". Это документ, который можно скачать и носить с собой на телефоне. Он содержит небольшое GIF-изображение анимированных зеленых человечков, которые шагают вместе и кажутся веселой вакцинированной семьей.

Программа вакцинации в Израиле состоялась чрезвычайно быстро и успешно. На протяжении последних недель количество новых случаев COVID-19 радикально обвалилось. Если в январе их ежедневно было 10 тысяч, то в конце марта - всего несколько сотен. Экономика почти полностью возобновила работу. Сыграв роль реальной лаборатории по проверке эффективности вакцины, Израиль теперь первым строит общество после локдаунов и вакцинации.

Без "зеленого пропуска" никуда

Владельцы "зеленых пропусков" могут ужинать в ресторанах, селиться в отелях, посещать культурные, спортивные и религиозные собрания тысячи людей как в помещении, так и на улице. Можно ходить в спортзалы, бассейны и театры. Можно устраивать свадьбы, праздновать Пасху и Песах в компании друзей и семьи. Местные газеты и телеканалы рекламируют летние путевки для полностью вакцинированных людей, предлагая слетать в Грецию, Грузию или на Сейшельские острова. При заказе столика в ресторане администратор обязательно спросит: "У вас есть зеленый пропуск? Вы вакцинировались?".

Система, однако, не идеальна. И кроме самого существования "зеленых пропусков" называть ее "системой" было бы преувеличением. Выполнение неравномерное. Существуют тревожные вопросы относительно тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Разгорелись громкие споры, некоторые из которых уже перешли в зал суда, о правилах и обязательства такого возвращения к нормальности. Более того, нет никакой гарантии, что это и есть начало будущего после пандемии коронавируса. Любой из факторов: задержки в производстве вакцин, появление новых устойчивых к ним штаммов инфекции и большое количество непривитых израильтян, - может все испортить.

Что делать с невакцинированными?

Читайте такжеВ Израиле к "красной зоне" отнесли все страны мираНовый мир также подчеркнул неравенство и раскол между обществами с различным доступом к вакцинам. Друзья и коллеги на Западном побережье и в Газе до сих пор не получили прививки. Палестинская кампания иммунизации только началась благодаря дозам, которые пожертвовали другие страны на фоне горьких дебатов о юридической и моральной обязанности заботиться о здоровье на территориях, которые он занял. Израиль вакцинировал около 100 тысяч палестинцев, работающих на его территории или на Западном побережье. Но его критикуют за то, что он не сделал больше.

Более 5,2 миллионов израильтян получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer. Около 4 миллионов - до сих пор не вакцинированы. Половине из них еще не исполнилось 16. А регуляторы еще не подтвердили, что детям можно делать прививки. Сотни тысяч граждан страны, которые выздоровели от COVID-19, только недавно получили доступ к программе вакцинации. Еще около миллиона отказываются принимать вакцину, хотя в Израиле хватает доз на всех.

Одни объясняют это идеологическими причинами, а другие признаются, что встревожены и хотят подождать, чтобы увидеть, на сколько вакцина эффективна. Общество таких людей не поддерживает. А чиновники в сфере здравоохранения критикуют их за распространение фейков в социальных сетях. На фоне всего этого возник не простой моральный и юридический вопрос. Должны ли те, кто отказывается от вакцинации, тоже получить право вернуться к нормальной жизни? Этично ли дискриминировать таких людей? Учитывая то, что одни люди сделали все для собственной безопасности и вакцинировались, а другие - нет, будет ли справедливым заставлять их находиться в одном пространстве?

Читайте такжеWashington Post: Забудьте об оружии и нефти, вакцина от COVID-19 теперь дает политическую властьЭти вопросы вспыхнули, когда певица Ахиноам Нини, выступающая под псевдонимом Noa, объявила концерт в Тель-Авиве лишь для владельцев "зеленых пропусков". Небольшая группа противников любых вакцин обвинила ее в сговоре с дискриминационной системой, поддержке медицинских экспериментов и принуждения.

"Вы сотрудничаете с селекцией, с медицинской диктатурой и угнетением личных прав", - написал критик Реут Сорек, используя термин со времен Холокоста.

Певица Нини ответила в сообщении на Facebook, что вакцинация - это общее благо, момент балансирования между здравоохранением и личной свободой. Это такой же социальный контракт и гражданский долг, как и остановка на красный свет.

"Мы имеем дело с проблемой. Мир парализован, люди потеряли средства к существованию, свое здоровье и надежду. Сравните эти вещи и идите сделайте прививку! А если действительно не хотите этого делать, оставайтесь дома", - сказала она во время интервью.

Чтобы решить загадку, что делать тем, кому еще нет 16, правительство разрешило заведениям делать быстрые тесты вместо "зеленых пропусков". Но многие владельцы бизнеса, ответственные за проведение такого тестирования, столкнулись с логистическими проблемами.

В отличие от концертов и футбольных матчей, ходить на работу в офис - это не роскошь для большинства людей. Однако, и здесь есть определенные проблемы. Ассистент преподавателя школы для детей с особыми потребностями в центральной части Израиля отказалась от вакцинации. Она также отвергла требования своего работодателя каждую неделю давать тест на COVID-19. Школа запретила ей приходить на работу, а городской совет поддержал это решение. В ответ ассистент учителя Сигал Авишаи подала жалобу в Трудовой суд в Тель-Авиве. Она пожаловалась, что решение нарушает ее право "на приватность" и не имеет "никаких юридических оснований". А требование еженедельно сдавать тест на COVID-19 "было нужно, чтобы заставить вакцинироваться вопреки убеждениям".

Читайте такжеВ Украине количество смертей из-за COVID-19 превысило 35 тысячВ прошлом месяце суд вынес решение против истицы, постановив, что ее права должны быть сбалансированными с правами других преподавателей, детей и их родителей "на жизнь, образование и здоровье". При этом, суд отметил уязвимость тех детей, о которых идет речь в данном конкретном случае. По словам директора подразделения по социальным и гражданским правам Ассоциации гражданских прав в Израиле Гила Ган-Мора, в стране хватает доз вакцины от COVID-19. Поэтому доступ к ним - не проблема.

"Любой, кто жалуется, может получить прививку уже завтра утром", - сказал он.

Но без четко прописанного законодательства, работодатели придумывают собственные политики. По крайней мере один колледж в Израиле уже сослался на судебный прецедент, чтобы обязать всех студентов и преподавателей получить "зеленые пропуска", чтобы иметь право ходить на занятия и в студгородок.

Вакцинация в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

С начала вакцинальной кампании прививались 267 тыс. 833 человека, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 393 тыс. 078 людей.

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Перевод: Лесь Дымань