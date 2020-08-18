Politico: Больше тестов - больше найденных больных с COVID-19, но так ли это?

Эксперты отмечают, что хотя популярное утверждение кажется логичным, оно не всегда справедливо.

Один из самых эффективных инструментов в руках правительств для борьбы с коронавирусом - это способность проверять людей и отслеживать контакты зараженных. В условиях отсутствия вакцины и эффективных лекарств, способность находить и изолировать больных на COVID-19 играет ключевую роль в сдерживании пандемии.

Это также позволяет экспертам в сфере здравоохранения отслеживать распространение вируса, а также помогает в работе, нацеленной предотвратить начало второй волны. Но не все в восторге от подхода, - пишет Politico . Президент США Дональд Трамп назвал тесты "переоцененными". Он обвинил их в том, что в стране так много случаев заражения.

"Есть тесты - есть случаи заражения. Если проверять, то можно обнаружить, что с людьми что-то не так. Если бы мы не проводили никаких тестов, у нас было бы мало случаев заражения", - сказал Трамп.

Были и другие, кто высказывал подобные взгляды. Например, Люксембург выступил против ограничения путешествий, которые ввела соседняя Германия. Берлин объяснил свое решение тем, что у королевства слишком высокий уровень заболеваний на душу населения. Люксембург указал на то, что он стал лидером Европы по количеству проведенных тестов на душу населения. Поэтому решение Германии, с его точки зрения, дискриминационное.

Усиление тестирования неизбежно увеличивает и шансы обнаружения случаев заражения коронавирусом (особенно тех, которые проходят бессимптомно или в мягкой форме).

Но действительно ли тесты неизбежно приводят к росту числа зафиксированных случаев COVID-19? Действительно ли больше тестов равно больше больных?

Читайте такжеNew York Times: Врачи до сих пор понятия не имеют, как лечить COVID-19 Politico пишет, что это не обязательно так. Более правильным вопросом было бы какое соотношение между выявленными случаями в каждой стране каждый день и количеством проведенных там тестов. Эта оценка могла бы стать полезным индикатором для предсказания начала второй волны пандемии.

Издание отмечает, что несмотря на все отрицания Трампа, связь между количеством тестов и выявленных новых случаев не всегда прямой. В Финляндии, например, медики удвоили количество проверок в течение месяца. Но общее количество зараженных только уменьшилась. Тоже самое произошло в Великобритании и Португалии.

Профессор инфекционных заболеваний и эпидемиологии из Университетского медицинского центра Утрехта Мирьям Кретцшмар объяснила эти цифры. По ее словам, они указывают на то, что во всех этих странах коронавирус под контролем. Однако, все зависит еще и от того, насколько равномерно тесты проводились среди населения страны.

Читайте такжеИспания стала лидером по распространению COVID-19 в Европе Данные 10 стран с самой низким количеством ежедневных новых случаев заражения свидетельствуют о том, что ситуация в Финляндии самая лучшая. Страна увеличила количество тестов, но от этого ее больных на COVID-19 не стало больше. Однако, данные также указывают на реальное увеличение количества случаев заражения в США.

"Этот показатель на душу населения выше, чем в любой другой стране. Цифра четко указывает на то, что в США гораздо больше случаев, чем в европейских странах. И это нельзя объяснить увеличением количества тестов", - пояснила Кретцшмар.

В случае некоторых стран Европы, таких как Бельгия и Испания, увеличение количества тестов совпало с ростом темпов заражения. Но в обеих странах вспышка распространения инфекции превзошло увеличение диагностических усилий. Это говорит о том, что там вирус действительно на подъеме. И то, что правительства стали лучше проверять здоровье своих граждан, здесь ни при чем.

Читайте такжекоронавируса мутировал и стал более заразным, но менее смертельным - специалист Вместе с тем, эксперты предостерегают, что к таких подсчетам нужно относиться осторожно. Профессор по моделированию инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Грэм Мэдли отмечает, что связь между уровнем тестирования и количеством зараженных на самом деле достаточно сложная.

"Она зависит от того, кому эти тесты были предложены, кто согласился их сдать или выступил с просьбой проверить его", - сказал Мэдли.

Эту точку зрения разделяют и в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний. В ведомстве отмечают, что рост количества больных COVID-19 в различных странах может быть связан с целым рядом причин.

Как провериться на коронавирус?

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Перевод: Лесь Дымань