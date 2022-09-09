Супруга принца Уильяма - Кейт Миддлтон - также получила новый титул.

Наследник британской короны - новоиспеченный король Чарльз III - впервые после объявления о смерти королевы Елизаветы II, выступил с обращением к нации. В нем он заявил, что его старший сын принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон стали принцем и принцессой Уэльскими.

В видеообращении, которое транслировало Суспільне, Чарльз вспомнил о своей любящей матери, своих новых обязанностях, а также сыновьях – принце Уильяме и Гарри.

Если о принце Гарри и его жене Меган Маркл он "выразил свою любовь, поскольку они продолжают строить свою жизнь за рубежом", то Уильяму назначил новый титул.

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Поскольку сам Чарльз стал королем, то его титул принца Уэльского, он автоматически передал сыну и невестке, которые в будущем унаследует британский трон.

"Я знаю, что Кэтрин рядом с ним. Наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры", – отметил король Чарльз.

Отметим, что Кейт Миддлтон будет носить титул, который в последний раз носила принцесса Диана, когда была замужем за Чарльзом.

Титул принца Уэльского переходит из поколения в поколение с 14 века. Король Чарльз получил его в 1958 году и теперь передает его своему сыну.

Напомним, ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон также получат титулы Корнуоллов, ранее принадлежавшего Камилле Паркер-Боулз - новой королеве-консорту.

Новый король Британии в своей первой речи также поблагодарил матерь - королеву Елизавету II за ее пример для него и всей семьи, а также сказал, что она дала обещание служить народу и сдержала его.

Глядя на нее, король Чарльз III "обязуется в течение оставшегося времени, который дает ему Бог, поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нации".

Как сообщал УНИАН, 8 сентября умерла королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

После смерти монарха над Букингемским дворцом был приспущен национальный флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный траур.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет.

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