Сначала в зону влетели китайские истребители, а затем они вернулись в сопровождении российских.

В зону действия противовоздушной обороны Южной Кореи дважды входили китайские истребители. Один раз самостоятельно, а второй — в сопровождении российских самолетов. Корея в ответ на это подняла в воздух свои истребители.

Как передает портал Sky News, в Объединенном комитете начальников штабов заявили: "Наши военные направили истребители ВВС перед входом китайских и российских самолетов в зону действия ПВО для реализации тактических мер в рамках подготовки к возможным непредвиденным обстоятельствам".

Сообщается, что два китайских бомбардировщика Н-6 вошли и покинули идентификационную зону ПВО Южной Кореи примерно в 5:50 по местному времени. А через несколько часов военнослужащие страны зафиксировали второй заход самолетов КНР, но уже в сопровождении российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35. Воздушное пространство Южной Кореи они не нарушали.

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Япония тоже подняла свои ВС, когда бомбардировщики КНР перелетели из Восточно-Китайского моря в Японское. Напомним, зона ПВО — это пространство, в котором страны требуют от чужих самолетов предпринять специальные шаги для идентификации себя. Эта территория не регулируется международными правилами. Москва не признает зону действия ПВО Южной Кореи, а Пекин заявил, что это не воздушное пространство страны, и здесь должна быть свобода перемещения.

Ситуация в Южной Корее

В последнее время выросло напряжение между Сеулом и Пхеньяном. Ракета Корейской Народно-Демократической Республики в начале ноября упала в море на территории Южной Кореи. Это произошло впервые в истории.

Через два дня после инцидента КНДР подняла в небо около двухсот самолетов. В ответ на такие действия Южная Корея задействовала 80 истребителей, включая реактивные самолеты-невидимки. Представитель Пентагона в комментарии ситуации заявил, что режиму Кима придет конец после ядерной атаки на Штаты или союзников.

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