Президент РФ давно планировал вторжение в Украину, но нынешняя война в Украине стала возможной, в том числе и из-за "слабости США".

Украина должна сохранить свой суверенитет и оттеснить русских к их границам, но Киеву нужна артиллерия большей дальности.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол в интервью грузинской службе "Голоса Америки".

Он подчеркнул, что США должны дать Украине все, что необходимо для противостояния российской агрессии.

"Украина удивила весь мир тем, что сделала: нам говорили, что все закончится за четыре дня, а идет уже четвертый месяц ее сопротивления. Сейчас наступил критически важный момент, так как Россия расширяет захваченные территории, и Киеву нужна артиллерия большей дальности, чтобы он мог не только противостоять русским, но и превзойти их по силе", - сказал Маккол.

Конгрессмен отметил, что вторжение в Украину для Путина было лишь вопросом времени, поскольку он давно планировал это. Но решение вторгнуться в Украину глава Кремля принял, поскольку увидел проявление слабости в политике нынешней администрации Белого дома, которая заключалась в снятии санкций с "Северного потока-2" и выводе войск США из Афганистана.

"На мой взгляд, он увидел слабость в нынешнем президенте США – особенно убедившись, как был осуществлен вывод наших войск из Афганистана, а также после выведения "Северного потока-2" из-под санкций. Путин увидел, что президент США поступается нашими собственными интересами безопасности... Чтобы позволить Путину достроить трубопровод в Европе, и сделать Европу зависимой от энергоносителей Путина... Это было крупной ошибкой... Путин рассмотрел во всем этом слабость и принял решение [вторгнуться в Украину]", - считает Маккол.

Конгрессмен-республиканец отметил, что Украина должна сохранить свой суверенитет и оттеснить русских к их границам, и в этом должна заключаться политика США и НАТО.

"Я хочу, чтобы украинцы победили, лучше раньше, чем позже, или, по крайней мере, сдержали русских и смогли их вытеснить. Если этого не произойдет, то мы получим долгосрочный конфликт, а долгосрочный конфликт никому не нужен", - сказал Маккол.

Он также отметил, что говорить о переговорах сейчас сложно из-за совершенных Россией военных преступлениях.

"Мы задокументировали это... Путин перешел серьезную черту, совершив военные преступления, и это очень усложняет ситуацию. Но, в конечном счете, вопрос проведения переговоров зависит от украинского народа и президента Владимира Зеленского", - считает Маккол.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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