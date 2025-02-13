Нехватка ресурсов со стороны партнеров оказывает значительное влияние на темпы будущих наступательных операций, но в конце концов украинцы должны брать инициативу на себя.

Поддержка западных партнеров чрезвычайно важна, но не стоит возлагать чрезмерных надежд только на президента США Дональда Трампа. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег "Ромаха" Романов.

По его словам, в течение предвыборной кампании и в ходе войны в Украине Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить конфликт всего за 24 часа. Однако, после победы на выборах он высказался неоднозначно относительно возможного сокращения поставок вооружения, одновременно обвинив европейские страны в недостаточной поддержке.

Военный отмечает, что параллельно распространялись противоречивые заявления о том, что его предшественник Джо Байден не предоставил Украине достаточного количества оружия для продолжения контрнаступления после успешного освобождения Харьковской области. Военные аналитики отмечают, что нехватка ресурсов со стороны партнеров оказывает значительное влияние на обороноспособность страны и темпы будущих наступательных операций.

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"Сейчас украинская пехота вгрызлась зубами в землю, она стоит. Но насколько ее так хватит, когда некоторые военнослужащие находятся 52 дня на позиции?" - отмечает "Ромаха".

По его словам, хотя поддержка западных партнеров чрезвычайно важна, не стоит возлагать чрезмерных надежд на Трампа и ожидать, что он решит ситуацию в течение суток. В любом случае, ключевую роль играют сами украинцы, ведь именно они стоят на передовой, защищая страну.

"Несмотря на большую необходимость поддержки Запада, все же не стоит возлагать надежды только на Трампа и ожидать, что за 24 часа война закончится, или же наоборот перейдет в более тяжелую фазу. В любом случае, в основном все зависит от самих украинцев, ведь никто другой не наденет броню и не пойдет на передовую украинских позиций держать линию обороны", - говорит военный.

"Ромаха" считает, что любая миротворческая миссия, которая появится в Украине, сразу станет темой номер один в западных медиа, что, в свою очередь, будет способствовать усилению призывов к прекращению войны. По его мнению, нынешние боевые действия существенно отличаются от тех, в которых где-то раньше участвовали Соединенные Штаты.

Что касается самого Трампа, военный напоминает: именно при его президентстве в 2019 году Украина впервые получила от США противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", что позволило значительно усилить обороноспособность.

Западная помощь Украине: последние новости

Напомним, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Великобритания объявила о военном пакете в 150 миллионов фунтов стерлингов помощи для Украины. В то же время министр обороны США Пит Гегсет прибыл на заседание группы, скорее, как наблюдатель.

Как отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук, ситуация с США "быстро меняется". По его словам, посредничество и партнерство - совершенно разные функции и совершенно разные ожидания, разные подходы. Он отметил, что его очень беспокоит судьба "Рамштайн", ведь это не просто команда государств, которые поддерживают Украину в военно-техническом смысле. Этот "клуб" формировался при лидерстве США и фактически - это команда стран, солидарных с Соединенными Штатами в поддержке Украины.

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