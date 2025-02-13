Слушая заявления президента США Дональда Трампа, следует понимать, что у него нет плана, а есть только интересы.

Он бы мог договариваться о сценарии, который был бы выгодным для нас, но у нас отсутствует сторона, которая может нести ответственность за выполнение взятых обязательств по реализации плана с нашей стороны. Хотя бы на следующие пять лет, не говоря уже о 10, 20 или 50. Глобальные стратегические инвестиции требуют где-то таких горизонтов для возврата капиталов с дивидендами.

Да, новейший диктатор - Владимир Путин, который снова принес войну в Европу, негодяй. В США это понимают, хотя никогда этого вслух не скажут. Потому что после такого о дипломатии и соглашениях, хотя с высокой вероятностью они могут оказаться иллюзорными, можно забыть. А Трамп очень хочет войти в историю как составитель этого мира...

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Он четко говорит о желании остановить кровопролитие. Очень много раз это подчеркивал. В том числе во время своего выступления на американском национальном молитвенном завтраке.

И вот, впервые публично он заговорил о рейтингах Зеленского. Очевидно, в Белом доме также видели цифры. И эти рейтинги, умноженные на суицидальную институциональную практику, когда каждый следующий президент отказывался от обязательств предшественника, загоняют Украину в объектную позицию.

Если мы недоговороспособная по предыдущему трек рекорду сторона, то как же договариваться, и с кем?

Раньше американские послы встречались напрямую с олигархами. Потому что они были источником длинной воли, которая выходила за пределы одного электорального цикла. Сегодня же способность гарантировать результаты выборов у них упала. Особенно после того, как на граждан снизилось влияние телевидения и они массово ушли в интернет. С кем должны говорить американцы в Украине?

Для восстановления субъектности, степень которой динамично падает, предпринимаются отважные автократические попытки ее восстановить. Но так не работает, потому что маленькая диктатура всегда проигрывает большой.

Вместо этого мы должны создавать институты, миссия, видение и цели которых выходят далеко за 2-3 электоральных цикла. В США такие существуют, хотя роль личности президента и результаты последних выборов могут демонстрировать желание пересмотреть подход к их функционированию. Но эти институты не только существуют, но и работают... Как демократическая партия, так и партия республиканцев, имеют свои национальные комитеты, которые взаимодействуют с сотнями других профильных комитетов политического влияния, через которые заинтересованные граждане влияют на ту или иную политику, которую осуществляют выдвиженцы обеих партий. Эти комитеты агрегируют долговременные интересы граждан в программные приоритеты, ведь за этими артикулированными интересами стоят живые голоса и деньги.

Эти интересы не изменятся от результатов выборов. Поэтому цикл за циклом, выборы за выборами, каждый раз комитеты политического влияния борются за то, чтобы получить такую конфигурацию политического ландшафта, чтобы был реализован базовый сценарий.

США до сих пор являются лидером демократического мира именно потому, что есть длинные интересы. Что они выходят за пределы электоральных циклов, которые реализовываются деньгами и голосом, а не потому, что там святые верующие.

Более того, раньше Штаты такими не были. Олигархия - это их изобретение. И ее влияние им же потом приходилось преодолевать через все те же комитеты политического влияния...

В нашем случае, нам нужно развивать гражданские сети политического влияния. И нам не нужен просто представитель интересов граждан, который собирает донаты на реализацию артикулированной политики. Нам нужна гражданская платформа, которая даст возможность гражданам лично влиять на реализацию своего интереса, развивая свои сети для повышения своей способности причинять желаемый сценарий.

Руслан Рохов, политтехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC