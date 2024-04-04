Помощники президента США втайне работают за кулисами, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон смог поставить на голосование пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов - и выжить в политическом плане.
По словам двух представителей администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении всего двухнедельного перерыва в работе Конгресса. И хотя президент публично убеждал республиканцев принять пакет помощи, он и его команда воздерживались от агрессивных нападок на спикера в связи с затянувшимся процессом, пишет Politico.
При всем разочаровании медлительностью Палаты представителей, чиновники администрации втайне надеются, что их подход может привести к тому, что Конгресс начнет работать над пакетом помощи в конце этого месяца.
Как будет выглядеть этот окончательный пакет, пока неясно. Белый дом не дал официальных комментариев после воскресного интервью Джонсона каналу Fox News Channel, в котором он выдвинул идеи о предоставлении части помощи Украине в виде кредита или о перераспределении около 300 миллиардов долларов в виде конфискованных российских активов.
Демократические чиновники, общавшиеся с представителями администрации, говорят, что Белый дом намеренно скрывает, считает ли он любую из этих идей реалистичной или способной войти в окончательную сделку. В конечном счете, основное внимание по-прежнему уделяется тому, чтобы убедить Джонсона в необходимости срочного предоставления помощи Украине.
Многомесячная тяжба по поводу финансирования Украины подчеркивает более серьезные трудности, связанные с принятием важных законов в год выборов и при разделенном правительстве. Хотя основная законодательная стратегия администрации Байдена уже давно заключается в том, чтобы позволить Конгрессу исполнять свою волю, Джонсон и крошечное республиканское большинство создают проблемы.
Задержка помощи Украине от США
Голосование за помощь Украине от США объемом около 60 млрд долларов, о котором неоднократно говорил Зеленский, вероятно, "застыло" до середины апреля.
В Палате представителей США вряд ли примут необходимое решение в ближайшие недели, поскольку там до сих пор продолжаются ссоры между республиканцами и демократами, пишет Bloomberg.
Спикер Майк Джонсон все еще ищет пути, чтобы смягчить оппозиционные настроения со стороны республиканцев. Последние продолжает придерживаться жесткой линии в этом вопросе.