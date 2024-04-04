В администрации считают, что помощь в конечном итоге будет передана, но процесс достижения этой цели все еще туманен.

Помощники президента США втайне работают за кулисами, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон смог поставить на голосование пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов - и выжить в политическом плане.

По словам двух представителей администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении всего двухнедельного перерыва в работе Конгресса. И хотя президент публично убеждал республиканцев принять пакет помощи, он и его команда воздерживались от агрессивных нападок на спикера в связи с затянувшимся процессом, пишет Politico.

При всем разочаровании медлительностью Палаты представителей, чиновники администрации втайне надеются, что их подход может привести к тому, что Конгресс начнет работать над пакетом помощи в конце этого месяца.

Видео дня

Как будет выглядеть этот окончательный пакет, пока неясно. Белый дом не дал официальных комментариев после воскресного интервью Джонсона каналу Fox News Channel, в котором он выдвинул идеи о предоставлении части помощи Украине в виде кредита или о перераспределении около 300 миллиардов долларов в виде конфискованных российских активов.

Демократические чиновники, общавшиеся с представителями администрации, говорят, что Белый дом намеренно скрывает, считает ли он любую из этих идей реалистичной или способной войти в окончательную сделку. В конечном счете, основное внимание по-прежнему уделяется тому, чтобы убедить Джонсона в необходимости срочного предоставления помощи Украине.

Многомесячная тяжба по поводу финансирования Украины подчеркивает более серьезные трудности, связанные с принятием важных законов в год выборов и при разделенном правительстве. Хотя основная законодательная стратегия администрации Байдена уже давно заключается в том, чтобы позволить Конгрессу исполнять свою волю, Джонсон и крошечное республиканское большинство создают проблемы.

Задержка помощи Украине от США

Голосование за помощь Украине от США объемом около 60 млрд долларов, о котором неоднократно говорил Зеленский, вероятно, "застыло" до середины апреля.

В Палате представителей США вряд ли примут необходимое решение в ближайшие недели, поскольку там до сих пор продолжаются ссоры между республиканцами и демократами, пишет Bloomberg.

Спикер Майк Джонсон все еще ищет пути, чтобы смягчить оппозиционные настроения со стороны республиканцев. Последние продолжает придерживаться жесткой линии в этом вопросе.

Вас также могут заинтересовать новости: