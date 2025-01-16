Участие военных этой страны будет происходить впервые.

В этом году Северная Корея будет участвовать в военном параде к 9 мая в Москве, вопрос ее присутствия уже решен.

Об этом со ссылкой на российские источники сообщает японский общественный телеканал NHK World. Ожидается, что в параде на Красной площади примут участие десятки северокорейских военнослужащих. А в конце августа военный оркестр КНДР будет выступать на музыкальном мероприятии в Москве:

"Источники отмечают, что северокорейские военные будут участвовать в этих мероприятиях впервые".

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что для участия в параде 9 мая пригласили военных из 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили свое участие.

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Сотрудничество России и КНДР

Как известно, летом страны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает военную помощь, если на одну из них совершили нападение.

Уже вскоре стало известно, что Северная Корея перебрасывает войска в Россию. Сейчас иностранные военнослужащие участвуют в боях против Украины на территории Курской области.

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