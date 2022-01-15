Ракеты смоделировали по образцу российской мобильной баллистической системы "Искандер".

Северная Корея заявила об испытаниях баллистических ракет с поезда, что было расценено Белым домом как очевидный ответ на новые санкции США.

Об этом сообщает AP.

Пуск состоялся через несколько часов после заявления МИД страны с осуждением введенных Соединенными Штатами новых санкций в связи с предыдущими испытаниями КНДР и предупреждением о еще более решительных действиях в следующий раз.

Официально учения были якобы направлены на проверку боевой готовности железнодорожного ракетного армейского полка.

В сообщении госагентства указывается, что войска выпустили две тактические управляемые ракеты, которые точно поразили морскую цель.

Читайте такжеВ России внезапно начали проверять боевую подготовку войскВыпущенные с поезда ракеты оказались твердотопливным оружием малой дальности, которые КНДР, очевидно, смоделировала по образцу российской мобильной баллистической системы "Искандер".

Как писал УНИАН, 12 января КНДР заявила об успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты. Это было второе испытание гиперзвуковой ракеты за менее чем неделю.

До этого Северная Корея запускала баллистическую ракету еще 19 октября прошлого года. Предполагалось, что снаряд выпустили с подводной лодки в районе города Синпо.

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