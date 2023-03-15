В частности, в МИД считают, что он должен получить лучшее понимание о войне России против Украины.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление губернатора Флориды Рона Десантиса, который назвал войну России против Украины "территориальным спором".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в микроблоге Twitter, что они приглашают Рона Десантиса совершить визит в Украину, чтобы ознакомиться подробнее с российской агрессией.

"Мы убеждены, что как бывший военный офицер, размещенный в зоне боевых действий, губернатор Рон Десантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину, чтобы он получил более глубокое понимание о полномасштабном вторжении России и об угрозах, которые она создает для интересов США", - заявил Николенко.

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Заявления Десантиса о войне

Как известно, во время одного из интервью губернатор Флориды заявил, что защита Украины от вторжения РФ не является жизненно важной для Соединенных Штатов Америки.

Он раскритиковал республиканцев, которые поддерживают оказание помощи Украине, а также заявил, что президент Джо Байден делает для Украины слишком много, а его действия могут спровоцировать войну между Соединенными Штатами и Россией.

Ожидается, что Десантис попытается побороться за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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