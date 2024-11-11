Ранее эксперты уже предполагали, что КНР хочет создать свой первый атомный авианосец.

Китай построил прототип ядерного реактора, предназначенного для большого надводного военного корабля. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные китайские документы и анализ спутниковых снимков.

"Атомные авианосцы поставили бы Китай в одну эксклюзивную группу с первоклассными военно-морскими державами, которая сейчас ограничена Соединенными Штатами и Францией", - говорит научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тонг Чжао.

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Специалисты Института международных исследований Миддлбери узнали о строительстве прототипа реактора для авианосца во время исследования горного массива вблизи города Лешань, который находится в провинции Сычуань. Последняя расположена на юге центральной части Китая.

Кроме спутниковых снимков, исследователи изучили проектные тендеры и личные дела китайского персонала.

В документах, в частности, говорится о том, что китайский Институт 701, который отвечает за разработку авианосцев, закупил реакторное оборудование, "предназначенное для установки на большом надводном военном корабле".

Ни в Министерстве обороны КНР, ни в Министерстве иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментарии от Associated Press.

Китайские авианосцы - что надо знать

В этом году КНР начала ходовые испытания крупнейшего и самого мощного авианосца в своей истории - корабля, который получил название "Фуцзянь".

Это первый китайский авианосец, который приблизился по своим возможностям к современным кораблям такого класса.

Он получил электромагнитные катапульты для запуска палубной авиации. В то же время, в отличие от суперавианосцев США, "Фуцзянь" не является атомным и это существенно ограничивает его потенциал.

Также напомним, что недавно Китай впервые вывел в море все свои авианосцы - бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль китайского производства "Шаньдун", а также новый "Фуцзянь".

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