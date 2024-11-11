Китай построил прототип ядерного реактора, предназначенного для большого надводного военного корабля. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные китайские документы и анализ спутниковых снимков.
"Атомные авианосцы поставили бы Китай в одну эксклюзивную группу с первоклассными военно-морскими державами, которая сейчас ограничена Соединенными Штатами и Францией", - говорит научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тонг Чжао.
Специалисты Института международных исследований Миддлбери узнали о строительстве прототипа реактора для авианосца во время исследования горного массива вблизи города Лешань, который находится в провинции Сычуань. Последняя расположена на юге центральной части Китая.
Кроме спутниковых снимков, исследователи изучили проектные тендеры и личные дела китайского персонала.
В документах, в частности, говорится о том, что китайский Институт 701, который отвечает за разработку авианосцев, закупил реакторное оборудование, "предназначенное для установки на большом надводном военном корабле".
Ни в Министерстве обороны КНР, ни в Министерстве иностранных дел Китая не ответили на запросы о комментарии от Associated Press.
Китайские авианосцы - что надо знать
В этом году КНР начала ходовые испытания крупнейшего и самого мощного авианосца в своей истории - корабля, который получил название "Фуцзянь".
Это первый китайский авианосец, который приблизился по своим возможностям к современным кораблям такого класса.
Он получил электромагнитные катапульты для запуска палубной авиации. В то же время, в отличие от суперавианосцев США, "Фуцзянь" не является атомным и это существенно ограничивает его потенциал.
Также напомним, что недавно Китай впервые вывел в море все свои авианосцы - бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль китайского производства "Шаньдун", а также новый "Фуцзянь".