Китай заявил об угрозе взрыва в посольстве республики в США
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила об угрозах взрыва и убийства в посольстве республики в США.
Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
По ее словам, угрозы поступили в адрес посольства в результате «клеветы и ненависти, раздуваемой США».
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«В то время как китайские дипломаты продвигают взаимопонимание и дружбу, американское посольство в Китае публично нападает на китайскую политическую систему», - заявила она.
Как сообщал УНИАН, власти США потребовали закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне в течение 72 часов.
Как сообщал ранее УНИАН, Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий экономические санкции для банков, которые сотрудничают с чиновниками Китая и самих чиновников, причастных к голосованию за закон о национальной безопасности Гонконга. Он ограничивает автономию региона.
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