В Кении люди растерзали маньяка, который убивал детей и пил их кровь.
Об этом сообщает издание Washington Post.
20-летнего Мастена Ванжала арестовали в июле в ходе расследования гибели 12-летнего и 13-летнего мальчиков. Уже будучи в тюрьме, он признался в убийстве не менее 10 детей.
Мужчина представлялся футбольным тренером, давал своим жертвам наркотики, а затем убивал их. В некоторых случаях он пил их кровь.
В октябре Мастен Ванжала сбежал из отделения полиции в Найроби. Спустя три дня его заметили школьники в родном городе Бунгома, в 400 километрах от Найроби. Когда они подняли тревогу, собравшаяся толпа избила преступника до смерти.
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После побега Ванжалы в Найроби арестовали троих полицейских. Их подозревают в том, что они помогли сбежать преступнику.
Напомним, Мастен Милимо Ванжала по прозвищу "Вампир" признался в убийстве десяти детей и высасывании крови по крайней мере одной жертвы.
Местные СМИ сообщали, что впервые мужчина убил, когда ему было всего 16 лет. Он якобы похитил 12-летнюю девушку и высосал ее кровь.
Несколько тел жертв Ванжалы еще не обнаружили. Считается, что он сбросил их в канализационные трубы.