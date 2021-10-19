Попав в тюрьму, 20-летний кениец признался в убийстве не менее 10 детей. В октябре ему удалось сбежать.

В Кении люди растерзали маньяка, который убивал детей и пил их кровь.

Об этом сообщает издание Washington Post.

20-летнего Мастена Ванжала арестовали в июле в ходе расследования гибели 12-летнего и 13-летнего мальчиков. Уже будучи в тюрьме, он признался в убийстве не менее 10 детей.

Мужчина представлялся футбольным тренером, давал своим жертвам наркотики, а затем убивал их. В некоторых случаях он пил их кровь.

В октябре Мастен Ванжала сбежал из отделения полиции в Найроби. Спустя три дня его заметили школьники в родном городе Бунгома, в 400 километрах от Найроби. Когда они подняли тревогу, собравшаяся толпа избила преступника до смерти.

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После побега Ванжалы в Найроби арестовали троих полицейских. Их подозревают в том, что они помогли сбежать преступнику.

Напомним, Мастен Милимо Ванжала по прозвищу "Вампир" признался в убийстве десяти детей и высасывании крови по крайней мере одной жертвы.

Местные СМИ сообщали, что впервые мужчина убил, когда ему было всего 16 лет. Он якобы похитил 12-летнюю девушку и высосал ее кровь.

Несколько тел жертв Ванжалы еще не обнаружили. Считается, что он сбросил их в канализационные трубы.

Автор: Денис Прядко