Звонок состоялся после того, как лидер Азербайджана прямо обвинил россиян в уничтожении самолета.

Российский диктатор Владимир Путин второй раз за два дня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Темой беседы снова стала катастрофа азербайджанского самолета в Казахстане.

В отличие от вчерашнего разговора на этот раз пресс-службы руководителей обоих государств ограничились общими фразами и не стали подробно раскрывать содержание беседы.

"В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с аварией пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии", - коротко сообщила канцелярия Ильхама Алиева.

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Российская Администрация президента вообще не стала публиковать никаких сообщений, а ограничилась коротким комментарием карманному изданию "РИА Новости".

"Путин и Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - сообщил изданию спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Катастрофа самолета в Казахстане: последние новости

Как писал УНИАН, вчера Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и извинился за катастрофу азербайджанского самолета. Он признал, что во время пребывания самолета в небе над Грозным на земле работали системы ПВО. Однако Путин прямо не сказал, был ли самолет поражен огнем этих систем ПВО.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с журналистами прямо заявил, что азербайджанский самолет разбился в результате атаки по нему российской системы ПВО. Он отметил, что в результате огня с земли сильно пострадала хвостовая часть самолета.

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