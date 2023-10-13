На фоне заявления из Катара биржевые цены на газ подскочили впервые с начала года.

Власти Катара пригрозили прекратить поставки газа, если Израиль не остановит бомбардировки сектора Газа.

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира", - заявил верховный главнокомандующий вооруженными силами Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

На фоне заявления из Катара биржевые цены на газ впервые с начала года года преодолели отметку $600 за тысячу кубометров. Примечательно, что в настоящее время подземные хранилища газа в Евросоюзе заполнены.

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Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остановка подачи электроэнергии и воды и продовольствия людям в секторе Газа является нарушением прав человека, передает Анадолу. В связи с этим он сообщил, что Турция отправила в аэропорт египетского города Эль-Ариш самолет с гуманитарной помощью для населения Газы.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали всех на своем пути и захватывали населенные пункты. В настоящее время известно, что от рук боевиков погибло не менее тысячи израильтян.

В ответ на нападение власти Израиля объявили всеобщую мобилизацию и начало операции "железные мечи". В рамках этой операции ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа. Военным уже удалось ликвидировать нескольких главарех ХАМАСа.

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