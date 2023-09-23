Под ограничения попали институты, публичные организации и физические лица.

Канада объявила о новых санкциях против России - под ограничения попали 42 человека и 21 юридическое лицо, следует из данных, опубликованных министерством иностранных дел страны. Согласно информации ведомства, санкции вступили в силу 20 сентября.

Под ограничения попали Московский государственный институт международных отношений, издания "Взгляд", "Комсомольская правда", молодежные организации "Юнармия", "Молодая гвардия", "Русское географическое общество", возглавляемое Шойгу, клуб "Валдай" ", Акционерное общество "Владимир Точмаш", ПАО "Ковровский механический завод" и другие.

В список физлиц, против которых Канада ввела санкции, попали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и другие.

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Там отметили, что причиной для введения санкций является причастность отдельных физических и юридических лиц к депортации украинских детей, дезинформации и ядерному сектору РФ.

Санкции против РФ - детали

Уже в октябре Европейский Союз может представить первые предложения касательно 12-го пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Издание Bloomberg узнало, какие ограничения могут стать следующими.

Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели новый пакет санкций против России. Минфин США сообщил о введении санкций против 24 физических лиц, среди них есть граждане Грузии и Польши. Под ограничения попали заводы, банки и суда.

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