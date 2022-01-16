Канадцам посоветовали избегать поездок в Украину в ближайшее время.
Соответствующая информация размещена на сайте правительства страны.
"Избегайте несущественных поездок в Украину", - говорится в обновленных на выходных рекомендациях для путешественников.
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Причиной называют "продолжающуюся российскую агрессию и наращивание военного присутствия в стране и вокруг нее".
Ранее аналогичные рекомендации своим гражданам предоставили Соединенные Штаты Америки.
Напомним, в Канаде не исключают отправления к Украине оружия на фоне наращивания Россией войск вдоль украинской границы.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Украину на следующей неделе.