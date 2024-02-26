Российский аппетит растет по отношению к чужой территории уже несколько веков, заявил генерал США.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе оценил, на какую страну лидер РФ Владимир Путин может позариться следующей после Украины.

По словам генерала армии США Уэсли Кларка, амбиции диктатора огромны: они растягиваются не только на страны Балтии, но и на Грузию, Молдову. Аппетит по отношению к территориям чужих стран Москва демонстрирует давно, подчеркнул он.

"Молдова. Или страны Балтии - Эстония, Латвия, Литва. Или Польша. Или Грузия. Москва демонстрирует старый - ему несколько веков - российский аппетит к захвату чужой земли", - указал Кларк Liga.net.

Генерал подчеркнул, что сейчас Россия уверенна в том, что силы на ее стороне. Об этом можно судить исходя из последних заявлений ее политических лидеров, уточнил военный.

В то же время он выразил уверенность в том, что Украине по силам достичь победы. Хотя для реванша она должна собрать всю свою силу и заручиться помощью партнеров. "Если у нее получится, если это победит Путина, тогда, возможно, мир станет безопаснее", - заявил Кларк.

Он не согласился во мнении, что поддержка Запада сокращается. По словам экс-командующего силами НАТО - идет перекалибровка. После нее европейская поддержка должна стать больше, отметил он. "И, надеюсь, поддержка Соединенных Штатов возобновится", - уточнил генерал.

По словам Кларка, главная задача мира и Украины показать Путину, что он проигрывает, а не побеждает. Это возможно, но все должны понимать, что боевые действия могут идти еще несколько лет, акцентировал он.

Также Кларк предупредил, что в случае победы на американских выборах Дональда Трампа, последний может попробовать убедить Украину пойти на заморозку конфликта с РФ согласно текущей линии фронта.

"Если Трамп победит, он, вероятно, будет стремиться к немедленной встрече с Путиным", - спрогнозировал генерал.

Какая реальная цель Путина в этой войне

В феврале Центр анализа европейской политики назвал наиболее вероятную цель Путина в войне с Украиной. По мнению аналитиков, лидера РФ в целом не интересует мир: он стремиться только к победе и еще больше вдохновляется тем, что в США начались процессы, задерживающие помощь Киеву.

"Путин сосредоточен на полной военной победе, а не на настоящем мире", - констатировали там.

Также Центр оценил стратегическое значение последних операций ВМС Украины в черноморской акватории.

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