Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне.

Издание BILD со ссылкой на специалистов ближневосточного центра Le Beck, который базируется в Бахрейне и Саудовской Аравии отмечает, что нынешний конфликт Израиля и ХАМАСа очень длительный и имеет множество отправных точек для более широкой эскалации.

По мнению аналитиков, противники могут создать против Израиля 5 фронтов, в частности со стороны: Сектора Газа, Ливана, Сирии, Ирана, Палестины.

Иран и его союзники сделали проблему палестинцев опорой своей идеологии и поэтому не могут просто оставаться в стороне, считают в Le Beck.

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Утверждается, что Иран уже продемонстрировал, что может начать войну на несколько фронтов. Однако Израиль отказывается от прямых выпадов против Тегерана, то пока что война на несколько фронтов маловероятна.

Война Израиля против ХАМАС - подробности

Разведка США собрала конкретные данные, которые ставят под сомнение непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения ХАМАСа на Израиль.

Иордания перебрасывает дополнительные войска к границе с Израилем. Этот шаг последовал после заявлений жителей Иордании о намерении прорвать границу и вторгнуться в Израиль в ближайшую пятницу

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