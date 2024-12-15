По мнению военного, также у ЧФ РФ нет перспективы в Абхазии.

Российские корабли, которые базируются в сирийском Тартусе, могут передислоцировать в какие-то африканские порты. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук высказался об этом в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя ситуацию в Сирии, где недавно был свергнут режим диктатора Башара Асада. По его мнению, в Сирии для РФ сложилась очень неприятная ситуация, которую нельзя сравнивать с Афганистаном, оттуда в конце 1980 годов была выведена советская армия.

По словам военного, в отличие от Черного моря, в Средиземном есть корабли с универсальными пусковыми, и есть возможность ротации. Он подчеркнул, что морская и авиационная базы РФ в Сирии играли большую роль для Москвы из-за влияния, которое она оказывала в том регионе.

Но, по мнению Плетенчука, в Сирии достаточно критическая для РФ ситуация, которую некоторые эксперты сравнивают с Афганистаном, откуда в конце 1980-х годов после 10-летней войны была выведена советская армия. Однако военный считает, что сравнивать нет смысла. Потому что в случае с Афганистаном это была спланированная мера (вывод солдат), которую инициировал непосредственно глава государства, а в Сирии решение не зависело от Кремля.

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Плетенчук предположил, что в перспективе Кремль будет искать новый пункт базирования для своих кораблей в "более-менее лояльных режимах" в Африке. Однако, по его словам, в любом случае очень болезненный удар - потеря морской базы, которую в Сирии россияне строили десятилетиями, в которую было вложено много финансовых ресурсов. Спикер не исключает, что сейчас оккупантам не очень удобно перебазироваться в другие места, где также могут меняться режимы и нужно будет договариваться.

"Не следует забывать, что у них (оккупантов - УНИАН) логистика растянута до севера и до Балтики. Поэтому у них есть Северный флот и Балтийский флот, и на ротацию единицы оттуда идут и туда же возвращаются, для этого приходится преодолевать где-то около 7 тыс. км...", - добавил военный.

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро 15 декабря, в Средиземном море находилось 7 российских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 41 единицы, а в Черном море вражеские корабли отсутствовали.

Плетенчук рассказал, что в составе ЧФ РФ, который сейчас базируется в Новороссийске, есть 8 ракетоносителей. В то же время с юридической точки зрения, это, скорее не флот, а флотилия, потому что после потопления крейсера "Москва" в нем нет кораблей первого ранга.

"Есть фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", но это - корабли второго ранга. Однако по факту это довольно большое количество единиц. Среди плюсов то, что они закрыты в акватории и уйти не могут, потому что это будет выглядеть довольно скверно для них. И корабли, которые являются носителями ракет, не имеют универсальных пусковых установок, которые позволяют, кроме "Калибров" запускать еще что-то - например, "Ониксы", или "Цирконы", - рассказал Плетенчук.

По его мнению, у России нет перспектив перебазирования ЧФ РФ в Абхазию (оккупированную часть Грузии) - в порт Очамчире. Спикер пояснил, что для этого существую несколько причин, среди которых - недовольство местных жителей, и то, что та местность очень специфическая. В частности, база небольшая - не рассчитана на одновременный прием многих мощных боевых единиц.

"Размеры этой гавани не позволяют там их базировать в каком-то более-менее адекватном количестве", - подчеркнул представитель ВМС.

Военные базы РФ в Сирии - что известно

Как сообщал УНИАН, база в сирийском Тартусе нужна РФ, чтобы размещать там, в частности ракетоносители, и держать в напряжении весь регион во время режима диктатора Башара Асада, который недавно был свергнут.

По словам представителя Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, никто не гарантировал, что в любой момент агрессор не нанесет удары по объектам в Сирии или в Африке. РФ держала на Тартусе разнообразные единицы. Среди них две подводные лодки и надводный носитель из состава Черноморского флота РФ.

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