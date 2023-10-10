Объявление о прекращении помощи вызвало возмущение правительств многих страны блока.

Европейский Союз отступает от ранее объявленного приостановление помощи палестинцам в ответ на нападение ХАМАС на Израиль. Это произошло после того, как страны ЕС пожаловались на то, что исполнительная власть блока "перешла черту", пишет Reuters.

Путаница началась после того, как комиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи заявил, что Европейская комиссия пересматривает всю свою помощь на развитие палестинцам на сумму 691 миллион евро и все выплаты "немедленно приостановлены".

Это объявление вызвало возмущение правительств многих страны блока, которые предостерегали от прекращения помощи палестинским гражданским лицам и поставили под сомнение, есть ли у Еврокомиссии полномочия принимать такие решение.

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Дипломаты в комментарии агентству отметили, что Испания, Португалия, Люксембург и Ирландия публично выразили свою обеспокоенность.

"Наше понимание состоит в том, что нет никаких юридических оснований для одностороннего решения такого рода отдельным уполномоченным, и мы не поддерживаем приостановку помощи", — сказал представитель Министерства иностранных дел Ирландии.

Финансовая помощь ЕС Палестине

9 октября комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи заявил, что после нападения ХАМАС, контролирующего часть Палестины – Сектор Газа, на Израиль, в Еврокомиссии приняли решение о "немедленном приостановлении всех платежей и пересмотре всех проектов".

Через пять часов после заявления Варгеи Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз в котором объявила, что начала срочный пересмотр помощи. В заявлении также утверждалось, что "выплаты не будут приостановлены", поскольку никаких платежей не предусматривалось. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посеял дальнейшую путаницу, сказав, что ЕС не приостановит "причитающиеся платежи".

Европа является одним из основных источников помощи палестинским территориям, разделенным между Сектором Газы и Западным берегом реки Иордан, где базируется поддерживаемая западными странами администрация Палестины во главе с президентом Махмудом Аббасом, чье движение ФАТХ является соперником ХАМАС. Общая помощь ЕС, выделенная палестинскому народу в бюджете на 2022 год, составила 296 миллионов евро.

В понедельник, 9 октября, Германия и Австрия заявили, что приостанавливают свою помощьпалестинцам на развитие. В то же время Италия и Великобритания заявили, что приостановка их помощи не обсуждается.

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