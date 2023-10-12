Военный назвал имя ответственного за нападение на израильскую территорию.

ЦАХАЛ не обеспечил безопасности государства и граждан, хотя и должен был. Об этом сказал глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Он отметил, что власти страны разберутся, почему так произошло и найдут виновных в сложившейся ситуации, пишут Новости Израиля. "ЦАХАЛ ответствен за безопасность страны и ее граждан, но в субботу утром в районе сектора Газа мы обеспечить эту безопасность не смогли. Мы разберемся и проведем расследование. Но сейчас время войны", - заявил глава Генштаба.

Он призвал в настоящее время не критиковать военных, поскольку в субботу - день вторжения боевиков - было совершено немало подвигов. Халеви отметил, что солдаты без промедления вступили в бой, чтобы остановить атаку. А теперь, как отметил военный, Израиль станет еще сильнее и больше ХАМАС не будет угрожать югу страны.

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"За это отвратительное нападение ответствен Яхья Синвар, правитель сектора Газа, и поэтому он и все, кто ему подчиняется, приговорены к смерти. Мы атакуем их, мы разобьем их и разрушим всю их систему", - пригрозил Халеви.

Нападение ХАМАСа на Израиль

В первой половине дня 7 октября стало известно, что боевики ХАМАСа прорвали ограждение и вторглись в Израиль. На своем пути они убивали всех и грабили. Вторжение сопровождалось массированной ракетной атакой на Израиль.

В ответ на это в стране была объявлена мобилизация и начало операции "Железные мечи".

Вчера ЦАХАЛ отчитался о том, что в сектора Газа уничтожил одного из немногих оставшихся в живых к этому времени основателей ХАМАСа.

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