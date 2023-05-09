Гражданам Италии советуют быть максимально осторожными и следить за указаниями местных властей.

Министерство иностранных дел Италии "настойчиво рекомендует" гражданам, находящимся в Украине, выезжать, а также призывает воздержаться от поездок в страну. Причиной такого заявления стали ракетные атаки со стороны России, которые участились в последние недели.

Как сообщает итальянский МИД, в Киеве и по всей стране фиксируются мощные обстрелы со стороны РФ. Гражданам Италии советуют быть максимально осторожными и следить за указаниями местных властей.

"Любые поездки в Украину, по любой причине, категорически не рекомендуются. Соотечественникам, которые все еще находятся в Украине, настоятельно рекомендуется использовать доступные средства, включая поезда, чтобы покинуть страну в часы, когда комендантский час не действует", – заявили в ведомстве.

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Атаки РФ по Украине

В последние недели российские оккупационные войска стали чаще атаковать украинские города ракетами и дронами. Так, в ночь на 8 мая россияне атаковали Киев и область дронами. Той ночью Воздушные силы уничтожили 35 "Шахедов".

Мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что эта атака дронами была самой массовой с начала вторжения РФ в Украину. К счастью, обошлось без погибших.

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