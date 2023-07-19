Он предсказывает, что со временем ценность способностей человеческого разума будет только возрастать.

Системы искусственного интеллекта не смогут заменить человека-шпиона.

Такое убеждение высказал глава разведывательной службы Британии МИ6 Ричард Мур, передает Sky News. Он не согласен с утверждением, что компьютеры не заменят организации, собирающие разведывательную информацию, вроде МИ6.

"Скорее всего будет наоборот. Пока искусственный интеллект будет осваивать океан информации из открытых источников, вылавливание секретов человеком будет обретать еще большую ценность", – пояснил свою мысль Мур.

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Глава МИ6 добавил, что уникальные характеристики человеческих агентов будут еще более значимыми.

"Люди не просто собирают информацию: мы ставим агентам задачи, мы можем управлять ими; они могут выявлять новые вопросы, которые нам были неизвестны, они могут влиять на решения внутри правительств или террористических групп", - сказал Мур.

Он убежден, что работа человеческого разума в эпоху искусственного интеллекта будет чаще определяться как то, что машины выполнять не способны, хотя мы должны ожидать, что предел возможностей машин будет развиваться молниеносно.

Работа искусственного интеллекта

В последнее время развитие систем искусственного интеллекта получило серьезный толчок. Их пытаются применять в различных сферах человеческой жизни. Но вместе с тем, правила использования искусственного интеллекта до сих пор не разработаны. Это вызывает опасения среди властей разных стран.

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