За рулем автомобилей не будет водителя или подстраховывающего инженера-испытателя.

Китайская компания Baidu собирается 2 мая запустить в Пекине первый в Китае коммерческий сервис беспилотного такси.

Проехаться на беспилотнике можно будет в районе олимпийского парка Шоуган - одном из мест проведения Олимпийских игр 2022 года, пишет N+1. Поездки будут полностью беспилотными: за рулем автомобилей не будет водителя или подстраховывающего инженера-испытателя.

Читайте такжеТехнологический рай у подножия Фудзи: Toyota начала строить умный город с роботами и искусственным интеллектомРазработку беспилотного автомобиля компания анонсировала в 2014 году, изначально сотрудничая с BMW. В 2016 году партнерство прекратилось, и в 2017-ом Baidu объявила о создании полностью своей системы управления автомобилем - открытой для сторонних разработчиков и компаний.

Тесты машин проходили на дорогах Китая, а также Калифорнии - там по итогам 2019 года компания сумела возглавить рейтинг самостоятельности беспилотных автомобилей, обогнав Waymo и Cruise.

Осенью 2020 года Baidu запустила в Пекине и еще двух китайских городах сервис беспилотного такси в тестовом режиме. Тогда за рулем всегда присутствовал страхующий водитель, а поездки были бесплатными.

Теперь же, начиная со 2 мая, пользователи приложения Apollo Go смогут вызвать полностью беспилотный автомобиль без человека за рулем. За работой автомобилей будут наблюдать только удаленные операторы, сидящие за стендом с мониторами, рулем и педалями. Попросить оператора о помощи сможет и сам пассажир. Кроме того, теперь компания начнет брать плату за поездки.

Читайте такжеДва человека погибли в аварии с Tesla: за рулем машины никого не былоЧтобы начать поездку, пользователь должен отсканировать QR-код рядом с пассажирской дверью, а затем пристегнуть ремень безопасности - иначе машина не поедет.

Планируется, что во время Олимпиады беспилотники будут перевозить спортсменов и сотрудников, занимающихся обеспечением соревнований.

Baidu разрабатывает и другие типы беспилотников. К примеру, компания запустила маршрут с тремя беспилотными автобусами, а также тестирует автономных роботов-доставщиков и роботов-уборщиков.

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Автор: Катерина Комолова