Сейчас в Сирии еще остались несколько не занятых позиций, которые ранее контролировал "Вагнер".

Аналитики предполагали, что после смерти своего главаря Евгения Пригожина "вагнеровцы" покинут Сирию и смогут передать свои активы там Ирану. Сейчас фиксируют, что личный состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) занял позиции, которые ранее занимали наемники ЧВК "Вагнер" в Сухне (центральная Сирия), говорится в свежем отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"Министерство обороны России ранее дало указание "Вагнеру" покинуть Сирию или до 20 сентября присоединиться к российским вооруженным силам. Иран обычно использует маршрут, пролегающий через Сухну, для перемещения сил и вооружений по всей Сирии, чему может дополнительно способствовать заполнение позиций. ISW ранее оценивал, что Иран может взять под контроль другие позиции, которые ранее удерживали силы "Вагнера" в центральной сирийской пустыне, чтобы получить экономические выгоды. На некоторых из этих позиций есть газовые и нефтяные месторождения, которые "Вагнер" охранял", – говорится в сообщении.

В то же время аналитики отмечают, что сейчас в Сирии еще остались несколько позиций, которые ранее контролировал "Вагнер" – с месторождениями газа и нефти.

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ЧВК Вагнер в Сирии - это надо знать

27 августа Минобороны РФ приказало боевикам ЧВК "Вагнер" в Сирии покинуть страну или присоединиться к ВС РФ. На то время в Сирии находились более 1500 "вагнеровцев", еще около 3000 граждан страны работали на ЧВК.

Во второй половине сентября 2023 года стало известно, что российская частная военная компания "Вагнера" покидает свои позиции в Сирии. Американские аналитики предполагали, что Иран может воспользоваться этим и расширить свой контроль над регионом.

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