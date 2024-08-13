Миллиардер лично предложил свою кандидатуру во время интервью с Дональдом Трампом.

Американский миллиардер Илон Маск может быть привлечен к работе в администрации Дональда Трампа, в случае его избрания президентом США в ноябре 2024 года. Об этом шла речь во время интервью Трампа у Маска на платформе Х.

Во время разговора Илон Маск предложил свою кандидатуру на один из постов в администрации, если Трамп вернется в Белый дом. По словам миллиардера, он может помочь "сдерживать государственные расходы".

"Я думаю, было бы замечательно просто иметь государственную комиссию по эффективности, которая рассматривала бы эти вещи и просто гарантировала, что деньги налогоплательщиков, тяжело заработанные деньги налогоплательщиков, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в таком поручении", - подчеркнул Маск. Видео дня

В то же время Трамп ответил, что ему было бы "приятно", если бы миллиардер был в его команде, подчеркнув, что Маск является "замечательным экономистом", говоря о действиях по сокращению расходов, которые он проводил в своих компаниях.

О чем еще Трамп говорил во время интервью с Маском

Как писал УНИАН, во время интервью Дональд Трамп обвинил Байдена во вторжении в Украину. По его словам, он имел хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и отговаривал его от нападения на Украину.

"Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть членом НАТО, но РФ никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, если бы я был президентом", - подчеркнул Трамп.

В то же время у вице-президента США Камалы Харрис уже прокомментировали интервью Трампа с Маском.

"Два худших человека, которых вы знаете, сейчас в эфире", - говорится в сообщении.

В частности у Харрис назвали Маска "лакеем для Трампа, который распространяет его мерзкие идеи на миллионную аудиторию через один из самых популярных сайтов в мире".

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